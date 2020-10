Kultur

– Forfattar denne fredagen er lyrikkaren Mai Elise Hammer. Ho er opprinneleg frå Berlevåg i Finnmark, men er no busett på Haugen i Stad kommune. Ho driv og «Poetry Night Nordfjordeid.» Den rykande ferske boka hennar, «Et kjent punkt mørket» er no ferdig og klar for presentasjon her hos oss, seier Svanhild Otterøy Lothe på vegner av arrangørane.

Som vanleg vert det sal av kake og kaffi.

– Vel møtt til trivelig helgestart på Kringla Eid Frivilligsentral. Programmet er ope for alle.