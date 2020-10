Tryllekunstner kommer til Nordfjordhallen

Kultur

Daniel Larsen er ein av Noregs aller fremste magikere og illusjonistar, og nå er han klar med oppfølgaren til «Magiens Verden».

I 2017 sette Daniel Larsen saman eit familieshow for kulturhus i Noreg der heile familien blir engasjert og får vere med på det magiske som skjer. Eit show som har fått fantastiske tilbakemeldingar, bra publikum oppmøte og ønskast tilbake av kulturhusa, no med oppfølgaren.

– Han har jobba som profesjonell artist i over to tiår – og med over 1000 førestillingar dei siste fem åra, er han den mest produktive magikaren i landet. Hans varemerke er kvalitet og god kontakt med publikum. Showet kjennetegnast av humor, spaning og

magi som publikum elskar, heiter det om arrangementet.