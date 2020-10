Inviterer folk inn for å tenne lys for alle som gikk bort det siste året

Kultur

Prest Mari Saltkjel peker på at dette er en måte der en får dele håpet med hverandre.

– Det er en viktig gudstjeneste for hele menigheten. Da minnes vi alle som vi har holdt begravelse for det siste året, tenner lys for alle som sørger og savner sine kjære, og så får vi synge sammen og lytte til vakker musikk. For noen av oss handler det å ha et håp om å kunne tro på at det går an å komme seg videre i livet. At ikke alt nødvendigvis blir bra, men at det vil være mulig å gå videre, sakte men sikkert, et steg av gangen. For andre handler håpet om å få tro på et gjensyn en gang, eller en trøst i at den som er død har fred eller får hvile hos Gud, sier prest Mari Saltkjel.

Under gudstjenesten blir det offer til Holmely og koret Sweet Spirit deltar.

Årets allehelgensgudstjeneste blir dessverre preget av smittevern og korona. Derfor er det bare de som er spesielt invitert som kan være med på selve gudstjenesten, forteller Saltkjel, men legger til at de har en løsning med åpen kirke tidligere på dagen.

– Tidligere har gudstjenesten vært åpen for alle, mennesker som kanskje vil minnes noen som døde for mange år siden og som opplever at denne gudstjenesten fortsatt er viktig. Derfor åpner vi Sør-Vågsøy kirke tidligere på dagen, hvor de som kommer kan få tenne lys, lytte til musikk eller drikke en kopp kaffe. Vi er flere som er til stede og tilgjengelige for en liten samtale, dersom det er noen som ønsker det. På denne måten prøver vi å skape en ramme som kan gi rom for å minnes og å være i kirken, selv om altså ikke alle kan få delta i gudstjenesten på kvelden.

Hun forteller at å sørge handler om å dele minner, det kan bli både latter og tårer – begge er like naturlige deler av sorgen.

– Når vi samles og minnes de som er døde, kan vi få en verdifull opplevelse av at vi ikke er alene. Det er mange som sørger. Selv om vi gjør det på forskjellige måter. Det å ikke føle seg så alene, men en del av en gruppe av mennesker, det er viktig. For sorg føles ofte veldig ensomt, sier hun.

Oktober er den måneden kirken retter oppmerksomheten sin på sorg og våre sorgprosesser.

– Vi snakker ofte om førstehjelp ved sorg – små verktøy vi kan få som tips når noen vi kjenner er i sorg. Vi har laget en brosjyre som vi deler ut i kirken på søndag. Vi som jobber i kirken vet at det er vanlig å bli usikker på hva en skal si og hvordan en skal ta kontakt med mennesker som har mistet noen de er glad i. Og mange mennesker som er i sorg kan oppleve stillheten rundt seg som et uttrykk for at kanskje verden har gått videre som om ingen ting har skjedd. Så våre verktøy «Førstehjelp ved sorg» er en måte å hjelpe alle mennesker som vil, men som bare ikke helt vet hvordan eller hva de skal gjøre. Vi legger vekt på små ting, som å våge å ta kontakt, ta initiativ til å gå en tur eller gjøre noe hverdagslig sammen. En kan også skrive opp i kalenderen når det har gått tre eller seks måneder eller å fortsette å dele minnene sammen.