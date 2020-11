Gleder seg til å høre historiene fra krigen

Kultur

Lørdag får folk en helt unik mulighet til å høre tidsvitner fortelle om hvordan det var å bo og leve på våre trakter under krigen. Arrangementet heter «Hverdagslivet under krigen», og det er styret i Parken kulturhus som sammen med Vågsøy historielag og andre ressurspersoner har sydd sammen programmet for kvelden.