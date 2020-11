Kultur

– Vi må berre ta inn over oss at vi nordmenn ikkje er flinke nok akkurat no, og vi må stramme inn litt på sosial aktivitet, seier Solheim.

Men han har tru på at dei likevel skal klare å få til litt jubel og nokre kjekke aktivitetar for folk den komande helga og veka. Vel å merke godt innanfor smittevernreglane.

– Ja, vi skal framleis juble så godt vi berre kan, med smittevernomsyn, smiler han.

Arrangementa som har blitt avlyst er Toyota Cup, badminton-cupen og Viltkoret sin opptreden på Måløy Stormarked. Det blir heller ikkje julekos på Dalsneset.

– Men her vil eg understreke at Kiwi sitt rebusløp på Dalsneset går som planlagt alle tre dagar. Det er meir eit individuelt opplegg der ein hentar skjema og går for seg sjølve.

Fortnite-turneringa går som planlagt, og det gjer også drive in-kinoen bak Måløy Stormarked den 19. november.

– Dette er jo det arrangementet som er perfekt tilpassa korona. Så vi håpar at dei som har lyst på kino kjem hit og får ei filmoppleving. Vi lager også til kiosk, seier Solheim, som minner om billettane sel godt, så folk må vere raskt ute.

– Eg håpar folk kjem på dette arrangementet, eg trur vi treng noko slik no, der vi trygt kan samlast.

Andre ting på programmet er open dag og julekos i nye Solvang næringspark, konsert med Skavøypoll skulemusikkorps i gymsalen på Skavøypoll skule, snikkarverkstad hos XL Bygg og førjulshandel i alle butikkane.