Kultur

– Det er ein lukka konsert for 50 inviterte gjester i publikum, og ordførar i Bremanger, Anne Kristin Førde, er konferansier, fortel Elisabeth Solbakken i koret.

Som eit plaster for såret for dei som ikkje får plass, er at konserten skal filmast i sin heilskap. Og filmen vil bli vist digitalt til oppsette tider før jul.

– Vi vil at konserten skal vere ei hyggeleg julehelsing til innbyggjarane i kommunen vår, trass harde budsjettforhandlingar, og konserten er støtta av kommunen, seier Solbakken.