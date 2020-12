Kultur

Frå 2008 til 2016 gjekk Ingunn Kvalheim gjennom åtte år med heftig sjukom. Ho vart levertransplantert i 2013, og retransplantert i 2014. – Eg heldt på å dø fleire gonger, og familien rundt blei ringt og fortalt at dei måtte kome. Men eg overlevde, seier Kvalheim, og held fram: – Hadde det ikkje vore for nokon som sa ja til organdonasjon, så hadde eg ikkje vore i live. I dag er Ingunn takknemleg for livet, og finn ingen grunnar til å gå rundt å vere sur eller lei.

Musikk: Det lyser i stille grender og Deilig er jorden

