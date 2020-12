Beate og Mari er glade for at dei kan halde julegudstenester i alle kyrkjer i år

Kultur

Det er nesten slik at det to prestane har lyst å juble halleluja og rope hipp hurra, for i eit koronaår er det ikkje sjølvsagt at ein skal få samlast i kyrkja på julaftan. Men det får ein altså no. Både i Sør-Vågsøy kirke og i Nord-Vågsøy og Totland kyrkjer blir det julegudstenester på julaftan, og det er Mari og Beate som skal halde dei.

– Men det er nokon reglar vi må følgje, reglar som er like for heile landet. Og det er at vi ikkje kan samlast meir enn 50 personar i dei to kyrkjene på Vågsøy, og 25 i kyrkja på Totland, denne dagen, seier Mari.

– Det handlar om at vi skal synge ein god del, og då må vi halde to meter avstand. Men song høyrer jula til, så det må vi ha med oss den dagen, supplerer Beate.

Det medfører at ein akkurat på julaftan må innføre påmelding. Påmeldinga startar måndag 14. desember klokka 10, og ein tar kontakt med kyrkjesekretær Galina Kvalheim på e-post eller på telefon for å sette seg på lista. Informasjonen dei ønsker seg frå dei påmelde er namn på alle som kjem, telefonnummer og kva kyrkje dei har lyst å vere i.

I kyrkja vil plassane så vere nummerert og oppmerka.

– Vi vil stå og ta imot folk, ønskje velkomen og vise dei til plassane sine. Og om det kjem en familie på fem får dei sjølvsagt sitte tettare, men dette vil vi ha kontroll på og passe på, seier Mari.

Det viktige er at folk melder seg på til gudsteneste i ei av dei tre kyrkjene på julaftan. Folk står fritt til å velje den kyrkja dei vil og det tidspunktet som passar dei best, og det er først til mølla-prinsippet som gjeld.

– Ja, det er det. Men vi set pris på om folk som har meldt seg på og får endra planane sine, seier ifrå til oss, slik at vi då kan hente inn folk frå ventelista. Det er kjekt om flest mogleg som har lyst får kome til kyrkja denne dagen, seier Mari.

Dei to prestane har fått god kjennskap til smittevernreglane som gjeld for julehøgtida.

– Vi har blitt så vande med restriksjonar og reglar, at det føler vi at vi meistrar. Så vi skal lage så trygge rammer som råd, men folk må også sjølve ta sin del av ansvaret og ta ei sjølvstendig vurdering på dagen om ein er i ein slik form at ein kan gå, seier Mari.

– Alle som har lyst i kyrkja er velkomne, om dei er friske og symptomfrie, seier Beate.

– Og om det er barnefamiliar som kjenner på at dei kan trenge litt plass til å røre seg på, så kan ein jo sette seg litt bak i kyrkja der det er meir plass og eventuelt lettare å gå ut om det skulle trengst. Og vi har også teiknebrett å låne ut til barna, seier Beate.

Det blir også fleire gudstenester i jula, både første og andre juledag, romjulssøndag og første nyttårsdag. Her er det ingen krav til påmelding, og ein kan berre møte opp.