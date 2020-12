Det blir ikkje julekonsert i denne kyrkja i år

Kultur

Sjølv om konserten står oppført i ein kulturkalender som om den skal gå av stabelen søndag 13. desember, og Fjordenes Tidende også har skrive at det blir konsert, er det i år slik at det ikkje blir noko av konserten. Det er sjølvsagt koronarestriksjonar som gjer at korps og kor i år ser seg nøydde til å avlyse.

– Jula er framleis magisk – Det var ein kjekk konsert. Eg håper vi klarte å skape litt god julestemning seier Monica H. Totland.

– Ja, det stemmer. Vi har bestemt oss for å ikkje arrangere julekonsert i år, fortel Elisabeth Henriksen, som sit i styret i Ytre Nordfjord Brass til Fjordenes Tidende.

Det var eigentleg Ytre Nordfjord Brass som skulle vere teknisk arrangør for konserten i år, ei oppgåve dei pleier å gjere på omgang med Bryggja skulekorps og koret Vestavind.

Den tradisjonelle julekonserten i Sør-Vågsøy kirke, som skulle ha gått av stabelen siste søndag før jul er også avlyst av same grunn.