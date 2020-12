– Håper nå at trimløypa kan få litt fart på seg

Kultur

Der har det som kjent vært en del problem med å bygge ferdig siste del av trimløypa etter at både fylkesmann og settefylkesmann stoppet utvidelsen.

Men Sparebanken Vest håper at at litt ekstra midler kan være med på å motivere til videre arbeid og at trimløypa kan ferdigstilles.

– Vi håper virkelig at trimløypa nå kan få litt fart på seg, sier Myhre, som også ønsker alle god jul og godt nyttår.

– Jeg tar av meg hatten og sier takk av hele mitt hjerte. Dette er helt fantastisk, både en stor glede og veldig motiverende. Tusen takk til Sparebanken Vest, og god jul til alle de ansatte, seier Jørgen Blålid, som har vært primus motor i arbeidet med trimløypa.

Myhre forteller at Sparebanken Vest de siste ti årene har gitt rundt 4 milliarder kroner tilbake til Vestlandet.

- Vi har også gitt over 400.000 kroner til vår nye fotballklubb Måløy Fotballklubb for at barn og unge skal ha det kjekt på fritida, sier Myhre, som også viser til koronafondet som har bidratt til å sponse kultur og idrett i den vanskelige tida.