Høyr Marie fortelje om oppveksten i Osmundsvåg før krigen og Måløyraidet

Marie Mortensen er dagens gjest i podkasten. Her kan du høyre ho fortelje om oppveksten i Osmundsvåg saman med åtte andre søsken før krigen. Om gjesten seier podkastvert Sølvi Hopland Aemmer at Marie er ei omtenksom tante for mange.

Musikk: Det lyser i stille grender og Nå vandrer fra hver en verdenskrok med Solveig Leithaug

Produsent: Sølvi Hopland Aemmer

Redigering: Bjarne Eldevik

Om du vil støtte Sølvi og Ulvesund fyr kan du gjere det gjennom Vipps. Nummeret du bruker for å støtte er 519895.

Du kan også høyre podkasten på Spotify.

Her kan du høyre dei andre podkastane i serien