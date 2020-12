Anne Grethe møtte veggen og lærte å puste med magen

Kultur

Dagens gjest, Anne Grethe Strand, jobbar i Kinn kommune med ungdom og er for mange kjent som «kinodama». Den indre driven handlar om at ungdomane i lokalmiljøet skal ha det bra. Men for eit og eit halvt år sidan fekk Strand oppleve korleis det kjennest å ikkje ha det bra. Sommarferien var i gang og Strand var med ungane sine på Norway Cup. Då ho kom fram kjende ho seg plutseleg uvel. – Eg kjende meg sliten, svimmel og uvel, og eg klarte nesten ikkje å stå på beina. Eg måtte legge meg i senga på hotellrommet, og der låg eg meir eller mindre i fire dagar. Sjølv trudde Strand det var stress, men eit legebesøk stadfesta at ho på godt norsk hadde møtt veggen.

Musikk: Det lyser i stille grender og O helga natt med Peter Jöback.

Produsent: Sølvi Hopland Aemmer

Redigering: Bjarne Eldevik

