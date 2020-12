I 2008 vart livet til Bjarne snudd på hovudet

Kultur

Yrkeskarrieren til dagens podkastgjest, Bjarne Eldevik, starta med betongarbeid og vidare til varetaxi. Men i 1994 vakna interessa for fotografering. Han har seinare vore frilansar både for NRK og TV2. – Det har vore trivelege år der eg har lært mykje, rota rundt i historiebøker og laga nokre dokumentarfilmar. Men i 2008 vart det ei omvelting i livet til Eldevik. Då vart han alvorleg sjuk. – Det var rett etter påske og eg var ute og arbeidde. Plutseleg kjende eg at venstre handa visna vekk, men eg gjekk ikkje til legen. Eg var jo ikkje sjuk. Same kveld stod to ambulansearbeidarar i døropninga heime hos Eldevik. Sambuaren hadde ringt, og ei blodtrykksmåling viste eit blodtrykk på rundt 240.

Musikk: Det lyser i stille grender og Glade jul.

Produsent: Sølvi Hopland Aemmer

Redigering: Bjarne Eldevik

