Solistlaget er klare for Jorden rundt på 80 dager

Kultur

Solistlaget er endeleg klart: Magnus Dorholt Kjeldal, Eli Kristin Hanssveen, Thomas Ruud, Ann-Helen Moen, Beate Mordal, Jan Erik Fillan, Camilla Stenhoff Vist og Trond Gudevold skal ta publikum med på ei fantastisk reise rundt jorda, der det meste kan skje! Det kunstnariske teamet er allereie i gong med dei første produksjonsmøta for å sørge for at forestillinga vert ein fryd for både auge og øyre: Regissør Ronald Rørvik, dirigent Michael Pavelich, koreograf og regiassistent Toni Herlofson, scenograf Plamena Dicheva, lysmeister Ovar Holmen og rekvisitør Anndi Bergset har ei stor oppgåve i året som kjem, der dei kunstnariske idéane skal settast ut i livet med god hjelp av operakoret, eit stort dugnadsapparat og lærarar og elevar ved Eid vidaregåande skule.

For å komme i stemning og førebu publikum på kva som er i vente, kan vi allereie no røpe litt av historia: Den engelske gentlemannen Phileas Fogg inngår eit veddemål med konkurrenten Stuart: Han hevdar å vere i stand til å reise jorda rundt på utrulege 80 dagar! Saman med sin franske tenar Passepartout legg Fogg ut på reisa, medan detektiven Fionula Fix, engasjert av Stuart, følgjer etter for å skape problem for dei. Men det er ikkje berre Fionula som trugar Fogg sin nøye uttenkte tidsplan. I Paris hamnar han i duell for Den glade enke Hanna Glawari, i Roma fell Tosca i armane hans etter å ha hoppa frå Castel Sant'Angelo, i Suez blir han forført av Salome, i Beijing vil Prinsesse Turandot få han halshogd, i San Fransisco blir det masseslagsmål i saloonen til Minne i La Fanciulla del West, og på veg over Atlanteren vil den Flyvende Hollender konkurrere om Fionula sin kjærleik..

Operaen Jorden rundt på 80 dager vart uroppført på Den Norske Opera i 2010. Denne versjonen er ein ny, revidert musikalversjon, som hadde urpremiere på Landestheater Linz i Østerrike i 2016. Den vann fleire prisar, både den tyske og østerrikske musikkteaterprisen, mellom anna Beste Musikal begge stader.

Dette er ei reise, ikkje berre jorda rundt, men også operaverda rundt. Velkomen til ein fargerik og forrykande musikal for både musikal- og operaelskarar....og alle andre!