– Det går ikkje ein dag utan at eg har ein augneblink der eg tenker at eg er heldig

Beate Folkestad Osdal er utdanna kateket og busett på Flatraket. Ho har vore sokneprest i Vågsøy og Totland i to og eit halvt år. Men i ein periode stod Folkestad Osdal utanfor arbeidslivet. – På fem år budde vi på tre ulike plassar og fekk tre barn. Vi budde langt frå besteforeldre og familie, og hadde lite hjelp. Dette resulterte i at Folkestad Osdal vart utsliten. I perioden mellom 2010 og 2013 stod ho to og eit halvt år utanfor arbeidslivet. – Eg fann ikkje vegen og visste ikkje kva eg skulle gjere for å bli bra. Men i dag går det ikkje ein dag utan at soknepresten har ein augneblink der ho tenker at ho er heldig.

