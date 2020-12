Den musikalske familien er takknemlege for at dei fekk kome til Måløy

Kultur

På grunn av krig i heimlandet flytta Amani (27) og Joshua Ketulanya (26) frå Kongo til Uganda. Der budde dei i åtte år. For to år sidan kom dei til Norge og Måløy. – Her får vi nok mat og dei yngre søskena våre får gå på skule, fortel dei. Musikken har vore viktig for familien heile livet og i dagens utgåve av adventspodkasten får vi ein smakebit på den musikalske familien si største interesse.

Musikk: Det lyser i stille grender, Feliz Navidad, Lord, I lift your name on high, Tenn lys med Helene Bøksle og ein song av Joshua Ketulanya

Produsent: Sølvi Hopland Aemmer

Redigering: Bjarne Eldevik

Om du vil støtte Sølvi og Ulvesund fyr kan du gjere det gjennom Vipps. Nummeret du bruker for å støtte er 519895.

Du kan også høyre podkasten på Spotify.

Her kan du høyre dei andre podkastane i serien