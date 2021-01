Adam håper at ny låt kan være med å bidra til at flere menn tør å være åpne og snakke om egen mental helse

Kultur

Adam Douglas er på god vei ut av 30-årene og i sin beste alder for en såkalt midtlivskrise. Sammen med kamerat og artist Cory Chisel skrev han låta «Into My Life» for å sette ord på hvordan menn også ofte sliter med det å bli eldre. Gjennom låta ønsker de å være et talerør for at også menn kan møte veggen og lide av angst og depresjon som følge av forventningene de må oppfylle gjennom livet.

– Vi har begge blitt veldig bevisste på vår egen mentale helse, hvordan den fungerer, hvordan den ikke fungerer, og hvordan den påvirker oss i våre liv og livene til de rundt oss. Vi har vært gjennom en middelaldrende mental helse-oppvåkning, forteller Adam Dougas om hans og Corys bakgrunn for å skrive låta sammen i en pressemelding.

For både Adam og Cory handler «Into My Life» om å godta mørket og depresjonen, og at de aller fleste møter på det i en eller annen form i løpet av livet. Man må kjempe seg gjennom det og det er fullt mulig å komme ovenpå igjen, selv om det ikke alltid kjennes sånn ut når man står midt i de tyngste drakampen med seg selv.

– Det viktigste er å ha noen rundt seg som man kan prate med, og det er spesielt viktig for menn som tradisjonelt ikke snakker like mye om følelsene sine som andre, heter det i meldingen.

Adam og Cory har begge vært langt nede som følge av forventningspress og overarbeid og nå håper de at «Into My Life» kan være med å bidra til at flere menn tør å være åpne og snakke om egen mental helse.