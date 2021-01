Den mellombelse barnehagen eksisterte i heile 26 år

Kultur

Vågsøy/Kinn: Disse bildene er fra Barnehageuka 1986 i Røysa barnehage på Raudeberg. Noen av barna viser fram ting de har laga. Her er både maleri, dusker og en liten by med hus laga av melkekartong. Med på bildet er f.v. Frank Martin Halsør, Susanne Hageland, Hilde Wik Bakke, Jim André Gangsøy, Espen Loe Haukedal og Ørjan Refvik.

Røysa barnehage holdt til i kjelleren i Nord-Vågsøy kyrkje på Raudeberg. Det var Nord-Vågsøy sokneråd som vedtok å bruke kirkekjelleren til midlertidig lokale for barnehage på Raudeberg, og barnehagen blei åpna 16. september 1974. Den i hadde éi avdeling, med 18 heile plasser for barn over tre år.

Lokalene blei oppgradert og oppussa flere ganger, delvis på dugnad. Leikeplassen ute blei etter nye regler oppjustert i 1998 og 1999, for det meste på dugnad av ansatte og foreldre. Lokalene var tenkt som en midlertidig løsning, for verken inne- eller uteområdet var ideelt til formålet. Men behovet for barnehageplasser var stort, og vedtak om nedlegging blei ikke gjort av soknerådet før i juni 2000. (Kilde: Nord-Vågsøy kyrkje 50 år. 1960-2010).

Har du gamle foto?

Pensjonert journalist Kari Midtgård Råsberg er ansvarleg for Kavringen.