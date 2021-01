Ingen har lagt inn bestillingar på kulturhuset heile våren, men dagleg leiar håpar på betre tider

I Svelgen samfunnshus er det ingen aktivitet i dei to vekene vi er inne i. Kino og bingo er også stengd, og dagleg leiar for samfunnshuset, Bjørg Didriksen, fortel at dei så langt ikkje har fått inn nokon bestillingar for heile våren.