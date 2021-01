Utset dansegallaen til hausten og set opp konsert i mars

Kultur

– Dansegallaen er eit stort og viktig arrangement for korpset. Arrangementet krev mykje planlegging og mange ressursar. Det er mange trådar som skal samlast når korps, band, solistar, dansarar, lyd og lys skal koordinerast, og dette tek tid. Med all usikkerheita som har vore rundt koronaen og kva som ville vere mogleg å få til av denne typen arrangement, har vi vurdert situasjonen slik at det ville vere umogleg for oss å arrangere Dansegallaen i ei slik form som Måløy Musikklag ønsker, seier leiaren i musikklaget, Kjell-Gunnar Tennebø, og held fram: