Verneverdige kirker sikres mot brann og vær

Fredag 29. januar fordeler Riksantikvaren (RA) ut et samlet tilskudd på 70 millioner kroner til kulturhistorisk viktige kirker. Dette er et en fortsettelse på det arbeidet denne regjeringen har gjort for å styrke innsatsen med å ivareta de kulturhistoriske viktige kirkene.