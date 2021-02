Gleder seg over godt billettsalg til helgas show, men ser gjerne enda flere: – Vi har god plass til å ivareta sikkerheten

Kultur

Det er slett ikke verst i koronatid, synes Silden Totland, men han presiserer at det er plasser igjen og trygt å komme.

– Vi har en kapasitet på cirka 170 plasser til hvert show, så en bør sikre seg plass om en enten vil oppleve ellevill humor med Ørjan Burøe på lørdag eller oppleve et fantastisk show i naturfag på søndag, sier Silden Totland.

Kulturhuslederen prøver å booke arrangement som skaper latter og glede: – Det trenger vi nå Ved Nordfjordhallen hadde de allerede gjort de fleste grepene før jul, og stod dermed godt rustet da regjeringens nye koronainnskjerpinger kom. Men de merker på tempoet i billettsalget at folk er er litt avventende.

Det er komiker Ørjan Burøe som skal underholde lørdag med showet Store gutter gråter ikke, mens vitenskapen inntar scenen søndag.

– Selda, PK og Håvard fra TV-serien Barn ingen adgang elsker eksperiment og eksplosive overraskelser. Jo villere jo bedre. No møtes de på scenen for å gjøre det de liker aller best: Å teste ut både nye og velkjente eksperiment. Håvard tar med seg gitaren for å gjøre dette til en naturfagtime Selda og PK ikke har helt kontroll over, kan en lese i arrangementsomtalen.

Fleire arrangement blir skubba på Ronny tar grep for å unngå kollisjonar Koronapandemien har ført til at fleire arrangement har blitt utsett. Men når alle desse ein gong skal settast opp kan det fort bli kollisjonar.

Publikum får komme tett på eksperimentene, men er likevel på trygg avstand.

Om Ørjan Burøe heter det:

«I tre år har Ørjan Burøe reist med showet «Fordommer» og spilt nesten 200 forestillinger. Med «Store Gutter Gråter Ikke» lager Burøe nok en gang en morsom og personlig forestilling med tette punchlines. Vi håper at du ler og koser deg, og kanskje til og med gråter en liten skvett – om du tør.»