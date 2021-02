Nytt kunstnarfellesskap i ytre vil dele både kunsten og diskusjonen om den med folket

Ei ny gruppering av kunstnarar og artistar i ytre delar av Stad kommune, går no saman for å dele sine kreative tankar og idear med kvarandre. I tillegg gjer samhaldet til at dei enklare kan dele dei ulike kunstformer ut til innbyggjarane rundt seg.