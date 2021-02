– Grepet vi gjør i år er at vi deler oss, men det blir både utstilling, sceneshow og turnering i e-sport

Kultur

Planen var å ha det annethvert år i Måløy og Florø, og at det 6. mars i år var Florø sin tur.

Men smittesituasjonen gjør at en nå likevel går for to arrangement, ett i Samfunnshallen på Tennebø, for Måløy-delen, og ett i Kulturhuset i Florø.

– Grepet vi gjør er å dele oss i år. Vi fant ut at det var best, sier Strand, som tror de skal klare å løse det på en god måte tross koronarestriksjoner.

– Da følger vi selvfølgelig retningslinjene med plass til maks 200. Folk kan bestille billetter og velge seg plass, så vil appen automatisk tildele plasser etter smittevernhensyn.

Selve mønstringen vil bestå av tre deler; utstilling, sceneshowet og en e-sport-konkurranse.

– Utstillingen vil i år ikke være på samme sted som sceneshowet. Utstillingen åpner dagen før UKM, fredag 5. mars, i biblioteket i Måløy, og blir stående i to uker. Lørdag 6. mars blir det så sceneunderholdning i Samfunnshallen, arrangert som en konsert.

De som vil kan også delta i en e-sportturnering i spillet Rocket League.

– Her driver Florø e-sport og planlegger hvordan det blir rent praktisk, men tanken er at ungdom i Måløy og Florø spiller mot hverandre i en turnering, og at en kan sitte hjemme i eget hus, men samtidig være sammen, sier Strand, som forteller at de vil komme med mer informasjon når planene er mer konkretisert.

Passer på smittevernreglene

I tillegg til at det blir et tak på 200 deltakere og at utstillingen flyttes til biblioteket, vil lyd- og lysprøver foregå med en og en deltaker, for å begrense at mange samles samtidig.

Så langt er det ti påmeldte totalt i hele kommunen, men Strand ønsker seg mange flere.

– Det er bare å melde seg på på nettsidene til UKM eller ta kontakt med meg. Vi ønsker oss også frivillig ungdom som kan være med på scenearbeid, som konferansier eller på lys og lyd. Her er det også bare å melde seg på eller melde sin interesse til meg.

Hun tror det er viktig at de arrangementene som kan gå av stabelen i en tid som denne, gjør det.

– Ja, så lenge vi klarer å gjennomføre på en trygg og sikker måte, så tenker jeg at det er viktig at vi gjør det. Det er viktig at unge får komme seg ut og vise seg fram. Og her blir det også flere muligheter for de under 13, for her blir det ingen konkurranse. Dette blir en arena for å vise fram bredden og det vi har her.

For ettersom fylkesmønstringen blir digital i år, blir utvelgelsen til denne annerledes. Det blir ikke et fagpanel som avgjør hvem som kommer videre. I stedet er det i år bestemt et fast antall. Kommunene skal sende to sceneinnslag videre.

– Så det blir rett og slett valgt ut to fra hele kommunen, og så gjør vi opptak av disse til den digitale fylkesmønstringen, sier Strand.

Fristen for påmelding til UKM Kinn er 22. februar.