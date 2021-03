I dag kan du sjå dei lokale UKM-talenta opptre her på fjt.no

Kultur

– Det blir både utstilling og sceneshow, og du får sjå den fantastiske ungdomen i Kinn vise sine talent, seier kommunedirektør Terje Heggheim, som gler seg til framsyninga.

I Måløy blei det i går, fredag, åpna ei kunstutstilling på Vågsøy bibliotek.

I to uker stiller Johanne og ti andre UKM-kunstnere ut verkene sine på biblioteket Johanne Nygård Utnes er en av elleve unge kunstnere som de neste to ukene viser frem verkene sine på en utstilling om ble åpnet på Vågsøy Folkebibliotek fredag.

I Florø blir det kunstutstilling i foajeen på Florø Kulturhus, med opning i dag, laurdag. Begge utstillingane heng i to veker, og ein kan sjå dei i biblioteka si opningstid.

Sceneshowa vert gjennomført i Nordfjordhallen og på Florø Kulturhus laurdag.

Det er lagt ut 100 billettar til publikum, som kan kjøpast på førehand eller i døra, både i Måløy og Florø.

Totalt er det 20 sceneinnslag og 44 kunstverk påmeldt til årets UKM KINN.

Har landet på at det blir lokalmønstring i UKM: – Grepet vi gjør i år er at vi deler oss, men det blir både utstilling, sceneshow og turnering i e-sport – Vi har hele tiden ønsket å arrangere UKM, men vi har fulgt litt med på koronasituasjonen for å se hvordan vi skulle få det til, sier Anne Grethe Strand i Kinn kommune. Nå har de funnet løsningen.

– Vi håpar mange vil ta turen, eller set seg framfor skjermen, for å sjå den flotte ungdomen i kommunen vår. I pandemiåret 2021 fortener ungdomen at vi ser dei, seier Heggheim.

Dagens deltakere på scenen i Nordfjordhallen er som følger:

1. Rithusha Rohan

Låt: Drivers license

Personer: Rithusha Rohan 12 år (sang)

2. Mana Sørgård

Låt: How long

Personer: Mana Sørgård - 16 år (piano)

3.Matrialiane

Låt: All i want

Personer: Jenny Ramsevik 13 år, Madelen Holen 13 år (sang)

4. Rithusha Rohan

Låt: When the smoke is going down

Personer: Rithusha Rohan 12 år (piano)

5. Mathilde Isabell Haug

Låt: Empty space

Personer: Mathilde Isabell Haug 19 år (sang)

6. MIL Cheerdance

Låt: Faded

Personer: Amanda Nord Steenslid (16 år), Carmen Nøstdal (15 år), Cecilie Myklebust (17 år), Henriette Wik (17 år), Karoline Myrestrand (15 år), Leah Hodnefjell (17 år), Martine Otneim (17 år), Sofie Strand (16 år), Trine Gotteberg (17 år), Trine Myhre Teigland (15 år), Dansere

7. Ronija Rones

Låt: Pretty on the inside

Personer: Ronija Rones 13 år (sang)

8. Emma Barmen

Låt: Stained glass

Personer: Emma Barmen -13 år (sang)

9. Mathilde Isabell Haug

Låt: Urettferdig

Personer: Mathilde Isabell Haug 19 år (sang), Mana Sørgård - 16 år (piano)