Her kan du se lørdagens UKM-sending i opptak

Kultur

Arrangementet ble åpnet av Henrik Oksholen i ungdommens kommunestyre, og ledet av konferansier Aurora Tomine Dalelv.

Fredag, var det kunstutstilling i biblioteket i Måløy der elleve unge kunstnere viste fram hva de hadde laget. Det kan du lese mer om her.

Lørdagens deltakere på scenen var som følger:

1. Rithusha Rohan

Låt: Drivers license

Personer: Rithusha Rohan 12 år (sang)

2. Mana Sørgård

Låt: How long

Personer: Mana Sørgård – 16 år (piano)

3. Matrialiane

Låt: All i want

Personer: Jenny Ramsevik 13 år, Madelen Holen 13 år (sang)

4. Rithusha Rohan

Låt: When the smoke is going down

Personer: Rithusha Rohan 12 år (piano)

5. Mathilde Isabell Haug

Låt: Empty space

Personer: Mathilde Isabell Haug 19 år (sang)

6. MIL Cheerdance

Låt: Faded

Personer: Amanda Nord Steenslid (16 år), Carmen Nøstdal (15 år), Cecilie Myklebust (17 år), Henriette Wik (17 år), Karoline Myrestrand (15 år), Leah Hodnefjell (17 år), Martine Otneim (17 år), Sofie Strand (16 år), Trine Gotteberg (17 år), Trine Myhre Teigland (15 år), Dansere

7. Ronija Rones

Låt: Pretty on the inside

Personer: Ronija Rones 13 år (sang)

8. Emma Barmen

Låt: Stained glass

Personer: Emma Barmen -13 år (sang)

9. Mathilde Isabell Haug

Låt: Urettferdig

Personer: Mathilde Isabell Haug 19 år (sang), Mana Sørgård – 16 år (piano)