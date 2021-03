Duellerte i The Voice

Alexa gikk ikke videre, men fikk mye ros: – Det var enormt kult å se deg dra på med den stemmen og den attituden

Alexa Valentina fra Nordfjordeid ble satt sammen med Natan Dagur i fredagens The Voice-duell, og mentor Inas låtvalg var Take Me To Church av Hozier.