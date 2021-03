Sølvi reiser rundt og lar deg bli kjent med fem nye menneske og deira historier i årets påskepodkast på fjt.no

Kultur

Dette har resultert i ein oppfølgar til podkastserien «Det lyser i stille grender» som vart presentert på fjt.no i desember.

Hopland Aemmer har denne gongen vore rundt og møtt fleire menneske, for å by på ein slags møteplass i påska.

– Mange saknar menneskemøte. Ønsket er at podkastane skal motverke einsemd, og skape kjensla av samhald og glede, fortel podkastverten.

Påskepodkastane er laga over same lest som adventspodkastane, men med fokus på påske. Det er fem ulike gjester som fortel kven dei er, og som enten syng sjølv, ønsker seg ein song, eller tilbyr pianoet sitt til podkastverten.

Denne gongen har podkastane blitt tekne opp heime hjå folk, eller ute i felten. Det er teke utgangspunkt i dei aktuelle påskedagane med val av gjest og samtaleemne.

– Det spelast gjerne på instrument som er der vi finn oss under opptaket, legg Hopland Aemmer til.

Første podkast blir lagt ut, open for alle, på fjt.no palmesøndag. Deretter blir det lagt ut nye podkastar skjærtorsdag, langfredag, påskeaftan og 1. påskedag.

Bjarne Eldevik har redigert programma.