Vil feire lokal strikkekunst med stort catwalkshow

Kultur

– STRIKKET! vil samle kreative mennesker fra åtte land og tre kontinenter for å samarbeide med lokale håndverkere og studenter fra Nordfjordeid vidaregåande skule. Dette mangfoldige og spennende samarbeidet skal ende opp i et catwalkshow 5. juni, sier den tyske motedesigneren og læreren, Julia Venø, som er kunstnerisk leder for prosjektet.