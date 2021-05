Fikk avslag på stimuleringsordninga – må avlyse

Kultur

– Vi må dessverre fortelle at konserten med Heine Totland, lørdag 15. mai, er avlyst. De har fått avslag i stimuleringsordninga og det gjør at de ikke klarer å gjennomføre dette. Det blir et for stort tap å ta på seg, sier Silden Totland.

Han beklager dette overfor publikum, men håpet er at Heine Totland og band vil kunne komme tilbake til Måløy om ikke så lenge.

– Vi satser på at dette er en utsettelse, ikke en avlysning, og at vi kan finne en dato til sommeren eller etter sommeren, der vi kan sette opp denne konserten igjen.

Han understreker at alle som har kjøpt billett selvfølgelig får pengene tilbake.

– Har en kjøpt billetter på nett, blir pengene tilbakeført til konto, og også om det er betalt med kredittkort eller gavekort vil dette bli tilbakeført. Om en har kjøpt billetter på Servicetorget i Måløy, ta kontakt med Nordfjordhallen eller ta med billettene til Servicetorget.