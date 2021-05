Vil feire med tog utan folk, mykje korpsmusikk og alternative aktivitetar

Kultur

På Nordfjordeid startar dagen med salutt før det blir tog om morgonen. Det blir også folketog om ettermiddagen. Forskjellen frå ei vanleg 17. mai er at folk ikkje får gå i dei. På kvelden blir det Tappenstrek. Talar for dagen, for barna, for kongen og russen blir digitale og sendast på fjt.no.

I Selje blir det flaggheising og festgudsteneste om morgonen før dage held fram medtale ved bautaen og musikalsk underhaldning. Flaggborg og korps marsjerer, og dagens talar, Marilyn Osmundsvåg, kan du sjå på fjt.no. På Bryggja blir det salutt og flaggheising, før korpset speler gjennom bygda og ved omsorgssenteret.

På Stadlandet oppmuntrar ein alle til å lage ein kjekk dag for barna, enten det er heime, på fjellet eller i rebusløypa frå Korsen sentrum til gamleskulen. Det er premie til alle deltakande barn opp til 7. klasse.

Korpset speler, men det er ikkje lov til å gå i tog.

I Ervik er det festgudsteneste i Ervik kyrkje.