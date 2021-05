Tok over ein pub i distriktet midt under ein pandemi. Det skremde ikkje Hans

Mange vil vel kanskje kalle det vågalt å ta over ein serveringsstad under ein pandemi. Men nettopp det gjorde Hans Aleksej Spies Perminow. Saman med Merethe Stave og Roy Ove Stave tok han over Korsen Pub i september i fjor.