Håpar folk vil kome og høyre hjartevarme tonar i den spesielle kyrkja ved havet

Kultur

Stig Ulv skulle eigentleg ha spelt i kyrkja i november i fjor, men då måtte konserten Hjartevarme tonar med Stig Ulv avlysast på grunn av koronarestriksjonar.

Men no er arrangørane glade for å kunne opne opp for konsert i den spesielle kyrkja.

– Stig Ulv representerer noko heilt unikt på den norske musikkhimmelen i dag. Han er noko så sjeldant som eit friminutt frå stress og mas. Det handlar om han og gitaren. Og sjelefred, intet mindre, seier Jon Inge Sigerland.