Vil feire at sommaren har kome med svingande musikk på Torget

Kultur

– Vi starta opp med øvingar igjen i mai etter ein vinter der vi ikkje har hatt øvingar eller konsertar som følgje av smittefaren. Det er veldig kjekt å komme i gang igjen med musikk sjølv om vi må halde god avstand og følgje smittereglar. No gler vi oss til å spele for publikum, seier leiar for Torskangerpoll Musikklag, Johan Wåge.