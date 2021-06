Da Thore gikk gjennom farens bilder fra krigen var han ikke klar over at han snart skulle oppdage en unik fotoskatt

Kultur

– Faren min måtte flykte fra Stavanger under krigen og reiste over til Skottland i en liten motorbåt sammen med broren sin og to kamerater. Der skulle de bli piloter. Da de kom over til Skottland kom de i kontakt med han som hadde ansvar for de norske styrkene, og etter hvert også Martin Linge, forteller Thore Thorsen til Fjordenes Tidende.