Kultur

Namn: Mana Sørgård

Alder: 15

Sivilstand: Singel

Yrke: Student

Bustad: Heime med mamma og pappa på Raudeberg no, men eg flyttar på hybel på Sandane til hausten.

– Kva planar har du for sommaren?

– Eg har fått meg sommarjobb og skal jobbe ein god del. Så skal eg nok vere mykje ute med vennane mine og nyte finvêret når det ein gang treffe Vågsøy. I midten av Juli skal eg skal på noregsferie til Sørlandet, før eg flyttar til Sandane i August.

– Kva har du alltid med deg i kofferten, og kva er ditt beste pakketips?

– Mobilladaren min er alltid med i kofferten. Eg kan ikkje reise nokon stad utan den, akkurat som dei fleste ungdommar så kan vi ikkje fare på ferie utan mobilladar. Mitt aller beste pakketips er å alltid ta med seg ei badebukse på tur! Ein veit aldri når ein får bruk for den. Bade kan ein gjere kor som helst i verda.

– Når slår feriekjensla inn for fullt?

– Feriekjenslene mine slår inn for fullt natta før vi reiser på ferie, når bilen er pakka klar morgonen etter og vi køyrer over Måløybrua mens eg har på noko fet musikk. Då har eg ferie!

– Kva er ditt aller beste ferieminne?

– Mitt aller beste ferieminne er nok noregsferien i fjor til Nord-Norge. Vi pleier vanlegvis å reise til Thailand kvar sommar, men sida korona kom til verda i fjor kunne vi ikkje reise dit. Då ville vi prøve noko nytt og vi tok ein tur til Nord-Norge. Vi køyrte heile vegen frå Raudeberg til Bodø og tok ferje frå Bodø til Lofoten. Eg fekk oppleve mykje fint på turen og eg hadde gjerne tatt ein tur til!

– Når vi får lov å reise igjen, kor hadde du reist med uavgrensa budsjett?

– Maldivane! Med fyste billett! Det ser ut som ein fin plass der eg kan bade heile dagen og legge meg på ei solseng innsmurt i sololje med ein paraplydrink i handa etter eg har bada.

– Kva kjendis ville du tatt med til ei aude øy?

– Eg hadde tatt med meg Kygo! Han er mitt største idol og ei aude øy må jo vere den mest perfekte plassen til å produsere eit tropisk album saman!

– Kor ville du tatt med deg dine sommargjestar?

– Sommargjestane mine hadde nok fått ein flytur over Nordfjord, og spesielt Raudeberg. Utsikta over Vågsøy frå 3000 fot er heilt magisk! Om bord skulle dei ha fått rista nøtter og tørrsild berre for å kjenne smaken av Vågsøy.

– Blir du vêrsjuk om regnet høljar ned?

– Eg likar best sola og varmen, men litt regn av og til skada ikkje. Når det regna fleire dagar på rad kan det bli litt kjedeleg, men då veit eg at eg sleppe å vatne hageplantane til mor, og at kan eg sitte så lenge som eg vil inne med god samvit!

– Kor likar du best å bade?

– Eg likar å bade overalt eigentleg. Alt frå badekar til sjøen, men ingenting slår nok bassenget i Thailand. Om det skulle ha vore i Noreg er nok den beste badeplassen i Geirangerfjorden! Å ta bomba frå ei flytebrygge og ut i Geirangerfjorden er ein oppleving.

– Kva gjer du i hagen i sommar?

– I hagen er eg mammas vesle hjelper. Når graset må klippast eller at mamma trenger fleire sekkar med plantejord så står eg klar med solhatt og arbeidshanskar.

– Kva fjelltopp er den finaste om sommaren?

– Eg er nok ikkje akkurat den mest aktive fjellgeita i familien, men mine to favoritt toppar er nok Reinebringen i Lofoten og Molden i Luster. Ha med deg eit godt turfølge og varm opp før turen. Der gjekk eg på ein kjempesmell då eg skulle på Skåla i fjor, der beina mine ikkje klarte å gå meir enn dei 100 fyste meterane fordi eg ikkje hadde varma opp før turen, men sov heile vegen inn dit. Eg nådde toppen etter ein sjokoladebit eller to, nokre motiverande ord frå søskenbarnet mitt og gode lange pausar. Det var framleis verdt turen!

– Kva er ditt beste festivalminne?

– Mitt beste festivalminne var ein Kygo konsert eg var på i 2018. For det fyrste så fekk eg fekk fri frå skulen og slapp glosetest i Engelsk. Det andre var vel heile bussturen herifrå til Oslo med ein kompis, og til ein full Telenor arena med 23.000 musikkglade folk! Då kan eg sei at det var skikkeleg guttastemning på bussen tilbake igjen til Oslo frå Fornebu!

– Kva anbefaler du å lese på årets ferietur?

– Eg har ein draum om å bli flygar, så for tida les eg mykje flygeteori. Om eg skulle ha anbefalt ei skikkeleg god bok å lese i ferien så hadde det nok vore "Ringenes Herre", då har ein i alle fall noko å gjere i ferien. Elles er det berre å gå ned på Notabene og få seg ei vitsebok. Vitsebøker slår aldri feil

– Kva serverer du helst ein sommardag?

– På ein deilig sommardag hadde eg servert ein god biff med noko godt tilbehøyr, ein halv vassmelon og litt kuleis, før eg hadde toppa av alt med eit kaldt glas med brus.

– Kva tenker du om å ta ferie frå sosiale medium?

– Ein ferie frå sosiale medium hadde vore deilig til ei viss tid. Som ungdom så er det ikkje alltid like lett å legge frå seg sosiale medium. No som brevdue og flaskepost ikkje er så populært lenger, så er det gjennom sosiale medium eg har kontakt med alle vennane mine.

– Kva eldsjel fortener ei korg med jordbær?

– Ein kjekk kar som eg synest fortener ei korg med jordbær er Frode Helgestad! Han har hjelpt meg med veldig mykje innan musikk, og han står på både morgon og kveld. Visst det var noko eg sleit med i musikken så var det berre ein melding til han før han ringte på døra ti minutt etter. Frode har gjort så mykje for meg at han ikkje berre fortener ei korg, men to korger med jordbær. Treng du ein god musikklærer så er Frode den beste!