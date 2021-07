Bygda omfamnar industrihistoria

Kultur

I Svelgen, kommunesenteret i Bremanger, ligg hjørnesteinsverksemda Elkem Bremanger. Sjølv om industrien ikkje tar like stor plass som den gjorde i tidlegare år, er det førekomsten av rikeleg med regn, snømassane i dei høge fjella og fossande vatn som er grunnlaget for all verksemda Elkem Bremanger representerer i dag. Og lokalt har dei valt å omfamne røtene, og gjere industri om til kunst. I sentrum kan du sjå eit gamalt, raudt skovlhjul frå 1922, utstilt som kunst, og på kveldstid er smelteverket opplyst med lyskunst på dei store flatene. I bygda ligg også Bremanger Fjordhotell.

