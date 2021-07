Sigrid song frå toppen av fjellet

Kultur

Kontrastane var store, men sånn er det på Malakoff. Det skal vere noko for alle, og det er først og framst ein rockefestival.

– Det er viktig for oss kunstnerisk, at vi dekker heile sjangeren, at vi viser ytterpunkta også, sa Naustdal til Fjordenes Tidende etter Sâver-konserten.

Både Gaahls WYRD og Sigrid Moldestad på Naustdalskamben blei ei oppleving folk seint vil gløyme.

– Det er jo heilt innertiar at vêret blei så fint. Eg blir skikkeleg stolt over å vere vestlending når jeg står på toppen av fjellet, ser utover speilblanke fjordar, blå himmel og det er vindstille, seier Naustdal.

Her kan du sjå Sigve Brochmann Rasmussen sine flotte bilete frå dei to konsertane onsdag:

Torsdag flyttar MiniMalakoff til festivalområdet på Malakoff når det blir konsert med Hives, Death by Unge Bunga og Charlie Rackstead & The Sticklesbergen Ramblers.