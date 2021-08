Kultur

På Vågsøy og fastlandet kan ein finne mange fine plassar å sjå ut over hav, by og bygd på. Her ser ein utsikt over Måløy frå fjellet Kletten, der det også er sett opp ei dagsturhytte.

Her kan du sjå Fjordenes Tidende sine web-kamera.

Du kan lese meir om alt det fantastiske du kan oppleve i vår region i Fjordenes Tidende sitt eige reiselivsmagasin Havsalt sommar.