I femti år har Liv (80) drøymt om å halde utegudsteneste ved gamlenaustet. No blir draumen realitet

Kultur

– Det er fantastisk å sjå naustet slik det er no. Det er så flott! Jaja, flott er det kanskje ikkje for alle, fordi det er ikkje alt som er nytt på det. Kulturminnefondet meinte vi skulle bevare det gamle mest mogeleg. Målinga som no er på måtte også godkjennast av dei, seier Liv Hopland (80) frå Osmundsvåg i Kinn kommune.