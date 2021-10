Gleder du deg til jul? Her vil de sørge for julestemning med en stor kirkekonsert

Kultur

– Ettersom Elvisfestivalen måtte avlyses i år, har vi som sitter i styret hatt litt for lite å gjøre på. Derfor har vi funnet ut at vi skal feire at landet har åpnet opp igjen etter koronaen med en skikkelig julekonsert i Sør-Vågsøy kirke, sier Helge Helge til Fjordenes Tidende.