Her kan du sjå det digitale UKM-arrangementet

Kultur

Vestland fylkeskommune har samarbeidd med Bergen Live om videoproduksjon for sceneinnslag med deltakarane som blei sende vidare frå dei lokale UKM-arrangementa i kommunane. UKM står for Ung kultur møtest og er for barn og ungdom mellom 13 og 20 år. Her får dei vise seg frå innan til dømes musikk, scenekunst, kunst og lyrikk.

Sjå filmen under. Først ut er opptaka som blei gjort i operahuset på Nordfjordeid:

UKM Vestland digital fylkesfestival Operahuset on Livestream

I tillegg kan ein sjå det digitale kunstgalleriet der ungdomen har sendt inn sine kunstverk.