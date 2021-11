To bygder gjekk saman og skapte liv og røre med dobbeltkonsert for spelemannslaga

Kultur

– No har det vore stille ei stund på grendehuset på grunn av koronapandemien, men når Eid Spelemannslag kjem på gjestevisitt til grendehuset på Stadlandet, kjem det til å bli liv igjen, sa Dagfred Berstad i Sentrum Spelemannslag før dobbeltkonserten søndag.

To bygder

Og han fekk rett. Det var rundt 60 personar som møtte opp for å høyre både Sentrum spelemannslag og Eid spelemannslag spele. Det blei ein dobbelkonsert og musikk-kafé som var av det litt annleis slaget sidan to bygder møttest på denne måten for å underhalde publikum saman.

Arrangør var Stadlandet grendalag. Og det var kaffi og kaker, og sjølvsagt eit lotteri.

– At så mange kom på musikkkaféen tydar på at musikklivet er i ferd med å vende tilbake til normalen, meiner arrangørane.