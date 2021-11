Glade dei tok steget ut i galleriverda: – Det har vore ei fantastisk kjekk helg

Kultur

Før dei opna kunstutstillinga fredag, hadde Sigrid Husevåg og Werna Grimeland eit håp om at nokon ville komme innom for å sjå på måleria deira. Men dei såg ikkje for seg at det ville komme så mange. Dei har tatt imot både familie og slekt, vennar, tidlegare og noverande kollegaer og ukjende.