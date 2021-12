Rohan fortel om barndomsminne frå krig på Sri Lanka og om julegledene han i dag opplever i Måløy

Kultur

I dagens luke av Sølvi Hopland Aemmer sin adventspodkastserie finn vi Rohan Gnanaraja. Han kom til Norge i 1993, saman med mor og fem søsken. Faren hadde då allereie kome for fleire år sidan. No jobbar Rohan i elektrofirmaet Sætren AS, og er ein entusiastisk familiefar med tre barn. Han likar den norske jula, men kan ikkje så mange julesongar.

Musikk: Det lyser i stille grender, Sølvi Hopland Aemmer og En krybbe var vuggen, Trine Rein.

Produsent: Sølvi Hopland Aemmer

Redigering: Bjørn Erik Drabløs, Fjordenes Tidende

Du kan også høyre podkasten på Spotify.

Her kan du høyre dei andre episodane i serien