Får oppleve 22 julemelodier fra internasjonale, nasjonale og lokale artister

Kultur

Det er Elvisfestivalen som står bak initiativet til julekonserten i Sør-Vågsøy kirke lørdag 4. desember.

Blant dem som skal opptre er musikalartisten Sanni Luis, som kommer hele veien fra München for å delta på konserten.

– Sanni har ikke vært i Måløy siden 2008, og ser virkelig frem til å komme tilbake hit, sier Helge Hjelle til Fjordenes Tidende.

– Hun sier hun har hatt flere flotte konsertopplevelser i Sør-Vågsøy kirke tidligere, og at hun setter veldig stor pris på å bli invitert tilbake hit for å gjøre denne konserten, sier Hjelle.

Øystein Wiik er en annen kjent musikalartist som skal opptre. Han lagde også musikalen Jorden rundt på 80 dager som gikk for fulle hus i operahuset på Nordfjordeid nylig.

– Øystein er en av våre fremste musikalsangere gjennom tidene, og godt kjent i Måløy. Som vanlig når vi arrangerer slike konserter setter vi de mest kjente lokale sangerne våre sammen med nasjonalt og internasjonalt kjente profesjonelle artister. Det er noe de lokale sangerne våre setter veldig stor pris på.

Av lokale solister finner vi Terje Våge, Stian Hjelle, Randi Melheim og Jakob Hals. I tillegg har Elviskoret øvd på repertoaret i to måneder. Bandet Sideshow Bob, som har vært konsertband på alle Elvisfestivalene kommer i ens ærend fra Oslo for å sørge for musikken.

Det blir kun én konsert, og det er lagt ut et begrenset antall billetter, siden en ikke ønsker en stappfull kirke.

– Vi har satt sammen 22 flotte julemelodier fra inn- og utland. Folk skal få en virkelig flott konsertopplevelse lørdag, og konserten settes opp såpass tidlig at folk kan komme i skikkelig julestemning om de skal videre på et julebord, avslutter Helge Hjelle.