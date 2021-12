Tove Lill likar å engasjere seg, men vedgår at det kan vere tøft å stå i stormen som lokalpolitikar

Kultur

Tove Lill Refvik Volle er dagens hovudperson i Sølvi Hopland Aemmer sin adventspodkastserie Det lyser i stille grender. Her pratar ho mellom anna om korleis det er å stå i stormen som kommunepolitikar under debatten om Kinn. På grunn av debattklimaet vedgår ho at ho synst det er tøft å stikke hovudet fram, og at ho difor vegrar seg litt for å ta del i den offentlege ordlyden.

Musikk: Det lyser i stille grender, Sølvi Hopland Aemmer og Deilig er jorden Med Sissel Kyrkjebø.

Produsent: Sølvi Hopland Aemmer

Redigering: Bjørn Erik Drabløs, Fjordenes Tidende

Du kan også høyre podkasten på Spotify.

Her kan du høyre dei andre podkastane i serien