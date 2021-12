Frithjof har hatt fleire føter å stå på men no går det for det meste i sko

Kultur

Frithjof Silden er dagens hovudperson i Sølvi Hopland Aemmer sin adventspodkastserie Det lyser i stille grender. Frithjof har trass sin unge alder vore innom fleire spanande jobbar, slik som journalist, fiskar og gravferdshjelpar. No for tida tar han bachelor-utdanning ved NTNU i Ålesund, samtidig som at han gjer det bra som skomakar i eige firma i heimbygda Holvik.

Musikk: Det lyser i stille grender, Sølvi Hopland Aemmer og White Christmas av Bing Crosby

Produsent: Sølvi Hopland Aemmer

Redigering: Bjørn Erik Drabløs, Fjordenes Tidende

