Leverte strålande fin julemusikk sjølv om pandemien la ein dempar på besøkstala

Pandemien må nok ta sin del av skylda for at det var nesten like mange musikantar som publikum på førjulskonserten i Bremanger kyrkje laurdag kveld. Men musikarane og solistane leverte ein flott konsert trass i berre 69 selde billettar.