Marianne finn glede i å hjelpe andre, det gjer at ho fort kan gløyme seg sjølv

Kultur

Marianne Kristin Pleym Evensen er dagens hovudperson i Sølvi Hopland Aemmer sin adventspodkastserie Det lyser i stille grender. Ho omtalar seg sjølv som ein person som set veldig stor pris på andre, noko som ofte gjer at ho gløymer seg sjølv. Til dagleg jobbar ho i gravferdsbyrå og som personleg assistent, men det ho kanskje brenn mest for, er velgjerdsarbeidet i Pass it On.

Musikk: Det lyser i stille grender, Sølvi Hopland Aemmer, Julehjerte med Vilde og Anna og En stjerne skinner i natt med Oslo gospelkor.

Produsent: Sølvi Hopland Aemmer

Redigering: Bjørn Erik Drabløs, Fjordenes Tidende

Her kan du høyre dei andre podkastane i serien